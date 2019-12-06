Азербайджанские гимнасты заняли второе место на мировых соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты Магсуд Магсудов и Гусейн Аббасов заняли второе место в синхронной программе на 27-х мировых соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте, которые проходят в Токио, сообщает Trend.

Юные гимнасты в квалификационном этапе, показав хороший результат, вышли в финал соревнований. В финале уступив только команде России Магсудов и Аббасов заняли второе место.

Затем состоялась церемония награждения.

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