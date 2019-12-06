Саженцы 650 тыс. деревьев для уникальной акции в Азербайджане выращены в питомниках минэкологии

6 декабря 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой сегодня в Азербайджане в один день будут посажены 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Саженцы выращены в питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана» минэкологии.

Данная кампания нацелена на пропаганду на международной арене творчества гениального поэта-мыслителя Имадеддина Насими, еще большее увеличение числа зеленых насаждений в стране, снижение воздействия изменений климата.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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