В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)

6 декабря 2019 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Жители Гусарского района с большим энтузиазмом присоединились к инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими .

Как сообщает в пятницу Trend, на территории города Гусар, и на придорожных участках из центра района в направлении туристического центра «Шахдаг» и Худата, в утренние часы шестого декабря стартовала высадка саженцев различных деревьев.

К акции с праздничным настроем добровольно присоединились сотни жителей района. Эта масштабное мероприятие, наряду с увековечиванием памяти великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, имеет также важное значение с точки зрения охраны окружающей среды.

На территории района в течение дня запланирована высадка тысяч деревьев. Масштабная акция наряду с Гусарским, также проводится в Губинском, Хачмазском, Шабранском и Сиязаньском районах республики.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)
Новости по теме
Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев
Политика 16:26
Бахрам Багирзаде: Акция, инициированная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, воплотила мою детскую мечту (ФОТО)
Социум 15:46
В Гяндже посажено свыше 10 тыс. деревьев (ФОТО)
Общество 15:45
Праздник в Мушфигабаде - акция по посадке 650 тыс. деревьев, концертная программа, знаменитости (ФОТО)
Общество 15:30
В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 15:23
Председатель Союза художников: Сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело (ФОТО)
Общество 15:06
Лента новостей
Одно из управлений SOCAR объявляет тендер
Тендеры 16:27
Министерство обороны Азербайджана приняло участие в акции по высадке деревьев
Политика 16:26
АБР внедрит в Казахстане технологию предпускового подогрева двигателя
Бизнес 16:26
Китай будет субсидировать производство автомобилей Tesla на заводе в Шанхае
Китай 16:24
Молодежь Баку и народные инструменты в развитии духовного мира
Культура 16:21
Украина видит необходимость развивать транспортное сотрудничество с Азербайджаном (эксклюзив)
Транспорт 16:21
Азербайджанский завод разрабатывает новую линию производства алкогольных напитков
Бизнес 16:16
Парламентские выборы в Азербайджане станут примером народной поддержки политике государства — депутат
Политика 16:10
Рейтинг самых популярных актеров (ФОТО)
Интересное 16:08