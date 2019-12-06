В Гусарском районе проходит акция по высадке деревьев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Жители Гусарского района с большим энтузиазмом присоединились к инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день, в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими .

Как сообщает в пятницу Trend, на территории города Гусар, и на придорожных участках из центра района в направлении туристического центра «Шахдаг» и Худата, в утренние часы шестого декабря стартовала высадка саженцев различных деревьев.

К акции с праздничным настроем добровольно присоединились сотни жителей района. Эта масштабное мероприятие, наряду с увековечиванием памяти великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, имеет также важное значение с точки зрения охраны окружающей среды.

На территории района в течение дня запланирована высадка тысяч деревьев. Масштабная акция наряду с Гусарским, также проводится в Губинском, Хачмазском, Шабранском и Сиязаньском районах республики.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.