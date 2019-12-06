Мубариз Гурбанлы: Охрана окружающей среды — долг каждого гражданина

6 декабря 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Охрана окружающей среды является серьезным вопросом глобального значения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, каждый гражданин должен стараться на благо окружающей среды, природы.

"Полосы озеленения, созданные по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, являются наглядным примером усилий в направлении охраны окружающей среды. В то же время, эта акция приурочена к 650-летнему юбилею великого мыслителя, философа, гениального поэта Насими», - сказал Гурбанлы

Он добавил, что каждый отец в течение жизни должен осуществить три важных миссий: построить дом, вырастить сына и посадить дерево.

Отметим, что акция по посадке в один день 650 тысяч деревьев послужит расширению площади озеленения в стране, снижению негативного влияния глобального потепления. В то же время, эта акция является вкладом в укреплении солидарности общественности в деле оздоровления окружающей среды, направленным на консолидацию людей вокруг единой благородной инициативы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Председатель Союза художников: Сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело (ФОТО)
Общество 15:06
Сотрудники Trend.az, Day.az, Milli.az и Azernews.az приняли участие в акции по посадке деревьев в честь 650-летия Насими - ФОТО
Общество 14:36
Сиявуш Новрузов: В кампании по посадке деревьев участвует намного больше людей, чем в акциях оппозиции
Политика 14:34
Инициатива по посадке 650 тыс. деревьев позволяет сплотить всех вокруг единой цели - Бахар Мурадова
Общество 13:37
В Мушфигабаде стартовала посадка свыше 5 тыс. деревьев
Общество 13:30
В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
Общество 13:18
Лента новостей
AzerTelecom будет сотрудничать с Агентством по Развитию Малого и Среднего бизнеса (ФОТО)
ИКТ 15:08
Председатель Союза художников: Сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело (ФОТО)
Общество 15:06
SOCAR и Suez Group могут создать СП в следующем году
Энергетика 14:45
В Узбекистане установили новый порядок обращения ценных бумаг
Финансы 14:36
Сотрудники Trend.az, Day.az, Milli.az и Azernews.az приняли участие в акции по посадке деревьев в честь 650-летия Насими - ФОТО
Общество 14:36
Сиявуш Новрузов: В кампании по посадке деревьев участвует намного больше людей, чем в акциях оппозиции
Политика 14:34
Азербайджан и Пакистан дорабатывают проект соглашения о поставках нефти
Энергетика 14:29
Туркменистан наращивает поставки полимерной продукции в Россию
Бизнес 14:13
Бахар Мурадова: Ждем решение ПЕА о том, какие кандидаты примут участие в выборах
Политика 14:13