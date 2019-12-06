Мубариз Гурбанлы: Охрана окружающей среды — долг каждого гражданина

БАКУ /Trend/ - Охрана окружающей среды является серьезным вопросом глобального значения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, каждый гражданин должен стараться на благо окружающей среды, природы.

"Полосы озеленения, созданные по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, являются наглядным примером усилий в направлении охраны окружающей среды. В то же время, эта акция приурочена к 650-летнему юбилею великого мыслителя, философа, гениального поэта Насими», - сказал Гурбанлы

Он добавил, что каждый отец в течение жизни должен осуществить три важных миссий: построить дом, вырастить сына и посадить дерево.

Отметим, что акция по посадке в один день 650 тысяч деревьев послужит расширению площади озеленения в стране, снижению негативного влияния глобального потепления. В то же время, эта акция является вкладом в укреплении солидарности общественности в деле оздоровления окружающей среды, направленным на консолидацию людей вокруг единой благородной инициативы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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