Самая высокая новогодняя елка в Баку будет установлена на площади Азнефть

9 декабря 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стало известно место самой высокой праздничной елки, которая будет установлена по случаю наступающего Нового года.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на Департамент услуг и торговли Исполнительной власти города Баку.

Согласно информации, елки будут устанавливаться в различных местах столицы.

"Районные ИВ будут устанавливать новогодние елки в столичных парках и центрах отдыха. А самая высокая елка в этом году будет установлена на площади Азнефть. Высота елки 34 метра. Работы по ее установке стартуют 15 декабря", - сказали в департаменте.

Напомним, что в прошлом году самая высокая елка столицы была установлена на площади Азадлыг. Ее высота составила 37, а диаметр - 16 метров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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