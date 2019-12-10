Зарплаты некоторых работников здравоохранения в Нахчыванской АР увеличены на 50 %

10 декабря 2019 18:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по внедрению обязательного медицинского страхования в Ордубадском районе, передает во вторник Trend.

Согласно распоряжению, с целью обеспечения внедрения обязательного страхования, улучшения качества медицинских услуг, оказываемых населению, в Ордубадском районе, руководствуясь пунктом 22 части второй статьи 5 Конституции Нахчыванской АР постановляется:

- внедрить в Ордубадском районе обязательное медицинское страхование;

- наделить Ордубадскую районную центральную больницу статусом публичного юридического лица;

Кабинету министров Нахчыванской АР поручено:

- утвердить Устав публичного юридического лица, как указано в части первой настоящего распоряжения, и обеспечить его деятельность с первого декабря 2019 года;

- в связи с внедрением обязательного медицинского страхования обеспечить повышение месячных должностных окладов работников Ордубадской районной центральной больницы с первого декабря 2019 года на 50 процентов.

Всем органам центральной власти, соответствующим государственным структурам, Исполнительной власти Ордубадского района поручено обеспечить оказание необходимой помощи Государственному агентству обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Нахчыванской АР в связи с решением вопросов, вытекающих из настоящего распоряжения.

Министерствам финансов, здравоохранения и налогов поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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