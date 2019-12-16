В Баку прошла презентация книг по древней истории и культуре Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на основании соответствующих распоряжений Президента Азербайджана на памятниках "Сыныг Кёрпю" и "Чыраггала" осуществляются реставрационно-консервационные работы. Все это имеет большое значение для народа с точки зрения восстановления исторического наследия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время выступления на презентации книг "Жемчужины Азербайджана", "Гянджа - край Низами" и "Древний и прекрасный Карабах" сказал министр культуры Абульфас Гараев.

Он отметил, что за последние годы культура азербайджанского народа становится предметом широких обсуждений в обществе.

"Безусловно, за всем этим стоит политика Президента Ильхама Алиева и уважаемой Первой леди Мехрибан Алиевой. В результате этой политики в Азербайджане проводятся многочисленные международные мероприятия. Одно из них - 43-я сессия ЮНЕСКО, ставшая одним из самых больших событий уходящего года. Проведение этой сессии в Азербайджане имело большое значение. Потому что, когда определенный номинант входит в Список всемирного наследия, то указывается дата и место, где было принято решение. В Азербайджане было рассмотрено 160 номинаций, было принято решение о состоянии более 60 из них и 29 новых мест были внесены в Список всемирного наследия. В мире всего 1121 место входит в этот список. Несмотря на то, что мы восстановили независимость всего лишь 27 лет назад, уже три места в Азербайджане внесены в него. Это вселяет гордость", - сказал Абульфас Гараев.

Министр также рассказал презентованных книгах.

"Подготовка таких книг об азербайджанской истории, культуре не дело одного только государства или частного сектора. Это становится возможным на основе единого проекта. Эти книги являются показателем почитания азербайджанского народа своей истории", - сказал Абульфас Гараев.

Отметим, что книга "Жемчужины Азербайджана" подготовлена при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в частности лично Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой для 43-й сессии Комитета всемирного наследия на французском и английских языках.

Книга "Древний и прекрасный Карабах" была издана с учетом широкого общественного интереса к книге "Карабах - летопись веков", напечатанной в 2016 году.

Книга "Гянджа — край Низами" повествует о втором самом крупном городе Азербайджана с богатыми историческим и культурным наследием, родине многих выдающихся личностей — Гяндже.

В мероприятии приняли участие научный редактор книги, профессор Али Гасанов, глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров и другие.

Отметим, что ранее были изданы книги "Сны древней крепости", "Гобустан - книга тысячелетий", "Волшебные сказки Тебриза", "Нахчыван - легенда Востока", "Чарующий город", "Бакинская симфония", "Каменные стражи", "Карабах - летопись веков".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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