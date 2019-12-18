Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан — уникальный образец межкультурной и межрелигиозной гармонии

БАКУ /Trend/ - Благодаря глобальным инициативам и усилиям главы государства, Азербайджан, в котором царят толерантность и мультикультурализм, мирное сосуществование, культура диалога и духовная гармония, достойно продолжает играть свою исконно историческую роль духовного моста между различными цивилизациями.

Как сообщает в среду Trend, об этом на конференции "Политика Президента Ильхама Алиева: межкультурная и межрелигиозная гармония" сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

"Второй бакинский саммит религиозных лидеров мира, проведенный по инициативе Президента Ильхама Алиева, вновь подтвердил статус Азербайджана как центра культурных и духовных ценностей в мировом масштабе. В этом Саммите приняли участие около 500 известных религиозных, государственных, общественных деятелей со всего мира.

Неоспоримый факт, что не каждый глава государства выступает с такими инициативами мирового масштаба, не уделяет столь пристальное внимание вопросам межкультурного и межрелигиозного сотрудничества. Такая неоценимая деятельность возможна при условии единства мышления сильного государственного деятеля, разума глобального масштаба и глубоко почитания общечеловеческих ценностей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, являясь инициатором и автором Бакинского процесса, которому исполнилось 11 лет, демонстрирует именно такую волю и решимость", - сказал Пашазаде.

Председатель УМК добавил, что благодаря политике взаимодействия государства с религией Президента Ильхама Алиева, масштабной деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в культурно-духовной сфере, Азербайджан сегодня являет собой уникальный образец межкультурной и межрелигиозной гармонии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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