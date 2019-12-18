В Баку будет изменена схема движения одного из автобусов

18 декабря 2019 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Движение транспортных средств по улице 14 Июля в поселке Ени Сураханы будет ограничено.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, ввиду ограничения движения транспортных средств по улице 14 Июля в поселке Ени Сураханы в связи с ремонтно-установочными работами ОАО "Азерсу", схема движения регулярного маршрута 104 и другого автотранспорта будет организована через альтернативные улицы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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