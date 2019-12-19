Задержан экс-глава исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Задержан экс-глава исполнительной власти города Евлах Годжа Самедов.

Как передает Trend со ссылкой на сообщение Службы государственной безопасности Азербайджана, Самедов и другие лица были задержаны в качестве подозреваемых по уголовным делам, возбужденным в связи с фактами злоупотребления полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других преступлениях.

"В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

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