Джейхун Байрамов: Число учителей с зарплатой выше 1000 манатов достигло 5 тысяч

24 декабря 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одним из самых больших успехов, достигнутых в Азербайджане за последние годы, стало повышение авторитета педагога. За эти годы количество участвующих в конкурсе по приему на работу учителей увеличилось более чем втрое.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на конференции "Стратегия развития образования: достижения и основные цели", организованной правящей партией "Ени Азербайджан", сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, реализация стратегии образования, основоположником которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Реформы, осуществляемые в стране, оказали позитивное влияние и на сферу образования, в общеобразовательных учреждениях достигнуты успехи в успеваемости учащихся. В результате строительства новых школ улучшились условия обучения около миллиона учащихся, число обучающихся во второй смене снизилось с 35 до 14 процентов.

Байрамов отметил, что после повышения заработных плат учителей число преподавателей, получающих зарплату выше 1000 манатов, достигло пяти тысяч.

По его словам, в результате проводимой работы к дошкольному обучению привлечены пятилетние дети также в отдаленных селах страны. В следующем году предусматривается доведение этого показателя до 90 процентов.

Министр отметил, что важные решения приняты главой государства и в сфере повышения доступности высшего образования.

"В 2019 году в среднем на 20 процентов повышены стипендии, что охватило 110 тысяч студентов. Этот фактор серьезно влияет на академические показатели. В 2019-2020 академическом году стипендию получат не менее 45 процентов студентов, а в последующие годы - не менее 50 процентов", - сказал Байрамов.

(Автор: Ильхам Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобразования о новогодних каникулах в Азербайджане
Общество 14:17
Есть серьезная нужда в применении новой модели экзаменов — Джейхун Байрамов
Общество 18 декабря 16:39
Минобразования об участии азербайджанских школьников в международных олимпиадах
Общество 17 декабря 20:58
В этом году около 5 тыс. лиц поступили в вузы Азербайджана вне конкурса — министр
Общество 16 декабря 17:09
В Азербайджане повысились стипендии 110 тыс. студентов - министр
Общество 16 декабря 16:47
Замминистра о новогодних каникулах в средних школах Азербайджана
Общество 12 декабря 16:00
Лента новостей
"Азеркосмос" и Azam TV подписали соглашение о предоставлении услуг DTT в Танзании
ИКТ 15:15
Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта
Политика 15:12
Узбекистан официально присоединился к Международной конвенции по карантину и защите растений
Бизнес 15:04
Нефть остается в плюсе в надежде на снижение запасов сырья в США
Энергетика 15:03
Азербайджанская IT компания подвела итоги года
ИКТ 14:59
ПЕА: Муниципальные выборы послужат дальнейшему развитию демократии в Азербайджане
Политика 14:59
ИрАэро открыла новый рейс в Узбекистан
Транспорт 14:57
Модернизация КПП на границе Казахстана и Кыргызстана обойдется свыше $13 млн
Транспорт 14:55
В Азербайджане добыто свыше 30 млн тонн нефти
Энергетика 14:47