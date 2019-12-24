Джейхун Байрамов: Число учителей с зарплатой выше 1000 манатов достигло 5 тысяч

БАКУ /Trend/ - Одним из самых больших успехов, достигнутых в Азербайджане за последние годы, стало повышение авторитета педагога. За эти годы количество участвующих в конкурсе по приему на работу учителей увеличилось более чем втрое.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на конференции "Стратегия развития образования: достижения и основные цели", организованной правящей партией "Ени Азербайджан", сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, реализация стратегии образования, основоположником которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Реформы, осуществляемые в стране, оказали позитивное влияние и на сферу образования, в общеобразовательных учреждениях достигнуты успехи в успеваемости учащихся. В результате строительства новых школ улучшились условия обучения около миллиона учащихся, число обучающихся во второй смене снизилось с 35 до 14 процентов.

Байрамов отметил, что после повышения заработных плат учителей число преподавателей, получающих зарплату выше 1000 манатов, достигло пяти тысяч.

По его словам, в результате проводимой работы к дошкольному обучению привлечены пятилетние дети также в отдаленных селах страны. В следующем году предусматривается доведение этого показателя до 90 процентов.

Министр отметил, что важные решения приняты главой государства и в сфере повышения доступности высшего образования.

"В 2019 году в среднем на 20 процентов повышены стипендии, что охватило 110 тысяч студентов. Этот фактор серьезно влияет на академические показатели. В 2019-2020 академическом году стипендию получат не менее 45 процентов студентов, а в последующие годы - не менее 50 процентов", - сказал Байрамов.

(Автор: Ильхам Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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