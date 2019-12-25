Стала известна дата открытия дороги в Бибиэйбате

БАКУ/Trend/ - Накануне Нового года планируется ввод в эксплуатацию не менее двух полос движения дороги в Бибиэйбате.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, Агентство продолжает работы по укреплению склона, восстановлению, реконструкции и вводу в эксплуатацию дороги в Бибиэйбате.

"Параллельно продолжаются работы в направлении укрепления склона, вбиванию двух рядов свай в нижнюю часть склона для строительства опорных стен. После этого на сваях будут построены опорные стены высотой шесть метров. Также предусматривается вбить в центральную часть склона два ряда свай, чтобы предотвратить подобные оползни в будущем. Планируется строительство опорной стены высотой четыре метра. Помимо этого, устанавливается дренажная система для отвода поверхностных и грунтовых вод. В настоящее время проводятся новые дренажные линии", - сказал Наджафли.

Он добавил, что завершение работ предусматривается в первом квартале 2020 года.

"Но движение транспортных средств по этой дороге будет восстановлено накануне Нового года", - добавил Анар Наджафли.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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