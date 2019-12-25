В Азербайджане запущено программное обеспечение «Мобильный суд» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась широкая общественная презентация программного обеспечения «Мобильный суд», полезного для участников судебных процессов, сообщает в среду Trend.

На мероприятии приняли участие ответственные лица министерства юстиции, Судебно-Правового Совета, Генеральной прокуратуры, Государственного агентства по предоставлению услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Коллегии адвокатов, депутаты Милли Меджлиса (парламента), судьи, предприниматели, представители банковского сектора, институтов гражданского общества, общественности и многочисленных СМИ.

Открывая презентацию, начальник Управления по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова отметила, что Указ Президента Азербайджана «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года стал важной «дорожной картой» для развития системы юстиции и судебной системы.

В соответствии с указаниями главы государства были приняты практические меры по расширению функциональности информационной системы «Электронный суд», в том числе разработано программное обеспечение «Мобильный суд», которое предоставляет немедленный доступ к информации без подсоединения к компьютеру, мобильное участие в процессе и другие возможности. Являясь одним из примеров цифровой трансформации, приложения подобные этому в других странах практически не используются, что является еще одним примером цифровой трансформации в нашей стране и того, что Азербайджан является одним из новаторов в этой области.

Также было отмечено, что в сфере юстиции уделяется особое внимание применению электронных услуг, современных технологий и инноваций, предоставлена информация о том, что созданы специальная приложения, такие как "электронный портфель" в рамках системы "Электронный нотариат", существующий только в Азербайджане "Электронный киоск юстиции", мобильное приложение программы нотариальных услуг, являющейся продуктом Азербайджана, а также о новшествах в системе пробации - применении электронных браслетов.

Было отмечено, что информационная система «Электронный суд» была разработана и введена в эксплуатацию совместно со Всемирным банком, в соответствии с указом Президента от 13 февраля 2014 года.

На мероприятии также была проведена презентация приложения «Мобильный суд». Граждане теперь могут пользоваться преимуществами информационной системы «Электронный суд» в мобильном порядке, загрузив программное обеспечение «Мобильный суд» на свои мобильные телефоны через данную ссылку (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emehkeme).

С 24 декабря граждане могут в мобильном порядке пользоваться возможностями системы «Мобильный суд», призванной облегчить доступность правосудия.

Выступившие на мероприятии высоко оценили использование программного обеспечения «Мобильный суд», которое предоставляет возможность мгновенного доступа к информации в интернете для облегчения доступа к суду.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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