Шамахинская обсерватория о прогнозе космической погоды на ближайшие дни

26 декабря 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шамахинская астрофизическая обсерватория (ШАО) им. Н.Туси Академии наук Азербайджана обнародовала прогноз космической погоды на ближайшие дни, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ШАО.

Согласно прогнозу, солнечная активность в этот период будет на очень низком уровне.

"Спокойным будет и геомагнитный фон. Вероятность магнитной бури 26 декабря оценивается на уровне менее пяти процентов, а 27 декабря - менее одного процента.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-президент НАНА: Раздутые штаты и параллельные структуры должны быть сокращены
Общество 12:45
Подготовлена стратегия развития НАНА Азербайджана на 2020-2025 годы
Общество 12:13
В Академии наук Азербайджана упраздняются штаты академиков-секретарей
Общество 11:57
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 24 декабря 18:04
Сегодня в Азербайджане наступила астрономическая зима
Общество 21 декабря 11:33
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 20 декабря 09:32
Лента новостей
В Азербайджане изменены правила ведения государственного реестра юридических лиц
Общество 14:20
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана наделено новыми полномочиями в сфере усыновления
Общество 14:18
Эрдоган намерен представить в парламент запрос на ввод войск в Ливию
Турция 14:18
Узбекистан заключил соглашения с Китаем об экспорте сельхозпродукции
Бизнес 14:16
В Гаджигабуле проведена акция по высадке деревьев
Общество 14:13
В Азербайджане антидопинговые правила больше всего нарушаются в двух видах спорта (ФОТО)
Общество 14:10
Туркменистан активизировал работы по разработке углеводородов близ Каспия
Энергетика 14:08
SOCAR огласила основные планы на 2020 год
Энергетика 14:04
ERIELL Group получила приток газа на месторождении в Узбекистане
Энергетика 14:04