В Ширване сдан в эксплуатацию жилой комплекс для вынужденных переселенцев

27 декабря 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в городе Ширван был сдан в эксплуатацию жилой комплекс для вынужденных переселенцев, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии открытия приняли участие председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, исполнительный директор Фонда социального развития вынужденных переселенцев Махир Аббасзаде и глава исполнительной власти города Ширван Ильгар Аббасов.
Строительство квартала со всей необходимой социально-технической инфраструктурой было проведено в рамках мероприятий, предусмотренных Госпрограммой по улучшению жилищных условий и повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев.
Это 107 в стране поселок, построенный для вынужденных переселенцев.
На встрече с вынужденными переселенцами глава Госкомитета Ровшан Рзаев отметил, что в таких поселках проживает более 500 тысяч вынужденных переселенцев. Первый вице-президент Мехрибан Алиева проявляет особое внимание и заботу к гражданам этой категории, чутко относится к таким проблемам, как образование, здравоохранение.
Было отмечено, что в новом поселке на территории города Ширван будут проживать 606 семей вынужденных переселенцев, в основном, из Зангиланского, Физулинского и Джабраильского районов, всего 1985 человек, которые временно проживали в стесненных и тяжелейших условиях общежитиях, школах, съемных квартирах, а также в других административных зданиях на территории Ширвана.
Заселение вынужденных переселенцев в новые квартиры начинается уже с пятницы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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