Азад Рагимов: В 2019 г. в зарубежные страны были командированы 206 представителей молодежи

БАКУ/Trend/ - В текущем году в Азербайджане в сфере молодежной политики было проведено 143 мероприятия, 124 из которых были местного, 19 - международного значения.

Об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал на сегодняшней встрече с представителями медиа, сообщает в пятницу Trend.

Отметив, что в регионах было проведено 129 массовых акций, Рагимов добавил, что в зарубежные страны было командировано 206 представителей молодежи, а в Азербайджане побывало 1308 представителей: «В республиканском заседании молодежи, проведенном 1 февраля текущего года с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Бакинском конгресс-центре, участвовало до 355 представителей молодежи. На этом мероприятии шести представителям молодежи были вручены президентские премии».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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