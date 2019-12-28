Утверждена Программа развития АН Азербайджана на 2020-2025 гг.

28 декабря 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На проведенном сегодня ежегодном общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на голосование была вынесена и утверждена Программа развития НАНА на 2020-2025 годы», сообщает в субботу Trend.

Президент АН, академик Рамиз Мехтиев огласил приоритеты программы.

По его словам, в приоритете направление научных исследований на решение социально-экономических, культурных, общественных проблем, совершенствование системы управления в научной сфере, научно-исследовательских учреждений, механизмов финансирования науки, модернизация и оптимизация инфраструктуры: «Среди других приоритетов - подготовка высококвалифицированных кадров, интеграция науки и образования, улучшение социального обеспечения научных сотрудников, усиление нормативно-правовой базы науки, информационного обеспечения и др.»

Академик Мехтиев добавил, что необходимо повысить эффективность фундаментальных и прикладных исследований, в частности, более эффективно использовать ресурсы интеллектуального труда для расширения инновационной деятельности. Должна быть проведена аттестация сотрудников и их эффективное размещение, добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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