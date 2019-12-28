Сеть 4G Nar в селе Лаза, Гусар

Nar, обеспечивающий регионы высококачественным и скоростным интернетом, распространяет свою сеть 4G в отдаленных селах. На этот раз мобильный оператор запустил сеть 3G/4G в селе Лаза (Гусар) находящееся на высоте 1300м над уровнем моря. Отметим, что это первая 3G/4G станция установленная в Лаза. Теперь жители села Лаза, а также туристы посещающие село могут воспользоваться высокоскоростным интернетом от Nar.

С целью увеличения доступности интернета во всех регионах страны, Nar, постоянно увеличивает число базовых станций не только в Баку и на Абшеронском полуострове, но и в регионах, селах и районных центрах . Nar, отличающийся особым вниманием к регионам, на данный момент, обеспечил 54 региона сетью 4G. Стремительно увеличивая количество базовых станций 4G и 3G мобильный оператор обеспечивает мобильной связью даже самые отдаленные села Азербайджана. В результате проведенных работ по усовершенствованию, сеть 4G охватывает на сегодняшний день 92% населения страны и 74,3% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Компания "Azerfon" (торговая марка "Nar") начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка "Nar" была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью."Nar" - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных земель) и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

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