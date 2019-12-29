Кабмин Азербайджана провел совещание по поводу поэтапного внедрения в стране ОМС

29 декабря 2019 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С первого января 2020 года в Азербайджане поэтапно будет внедряться система обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает в воскресенье Trend, под председательством премьер-министра Али Асадова прошло совещание, посвященное проведенной направлении работе, а также вопросам поэтапного внедрения ОМС с нового года.

Начиная с 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд важных указов и распоряжений в сфере ОМС. Выступивший на совещании, премьер-министр Али Асадов сказал, что с 2017 года началось применение ОМС в стране в качестве пилотного проекта. В рамках проекта, реализованного в городе Мингячевир, Евлахском и Агдашском районах около 370 тысяч жителей обеспечены бесплатными медицинскими услугами на основе базового страхового пакета. Постановление Президента Ильхама Алиева о внедрении в стране ОМС, которое широко применяется во многих государствах, является очередным показателем того, что в центре государственной политики стоит человеческий фактор. Согласно закону, который вступит в силу с первого января 2020 года, государство выделит средства в размере 900 миллионов манатов - 90 манатов на каждого человека. Это наглядный пример социально ориентированных реформ государства и заботы о населении.

Было отмечено, что с первого января ОМС будет внедрен на территории Нахчыванской АР и 23 регионов, с первого апреля — еще в 20 регионах, с первого июля - в 15 регионах, а с первого октября в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Таким образом, до конца 2020 года все регионы Азербайджана будут охвачены обязательным медицинским страхованием.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане в пакет услуг по ОМС могут быть включены болезни из госпрограмм
Общество 28 декабря 10:16
Кабмин Азербайджана утвердил "Правила фармакологического контроля лекарственных средств"
Общество 27 декабря 19:54
Утверждена последовательность внедрения ОМС по административно-территориальным единицам Азербайджана
Общество 27 декабря 17:51
В Азербайджане функционируют три филиала Госагентства по ОМС
Общество 27 декабря 13:06
До конца 2020 г. система ОМС будет применяться по всему Азербайджану
Общество 27 декабря 10:24
Некоторые услуги в Азербайджане освобождены от НДС
Финансы 26 декабря 17:38
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2020 год
Политика 19:52
В праздники "Азеришыг" будет работать в усиленном режиме
Энергетика 19:28
В связи с деятельностью ГЭЦ создано до 60 тысяч временных рабочих мест
Общество 19:08
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 29.12.2019
Политика 19:00
Экспорт посредством иранского порта Шахид Бахонер увеличился на 95%
Бизнес 18:53
Рукоделие женщин и лиц с инвалидностью на зимней ярмарке-фестивале в Баку (ФОТО)
Общество 18:41
Азербайджанский производитель бурового оборудования налаживает экспорт в Европу
Бизнес 18:24
В Азербайджане откроется новый завод в сфере производства
Строительство 18:17
В Азербайджане будет проведено 100-летие Лейлы Бадирбейли
Политика 17:58