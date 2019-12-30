Представитель Азербайджана занял высокий пост в Международной организации труда

30 декабря 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли назначен на должность директора Офиса по странам Тихоокеанского бассейна Международной организации труда (МОТ), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минтруда.

Метин Керимли, который приступит в новым обязанностям с конца января 2020 года, станет первым азербайджанцем, назначенным на такую высокую должность в системе МОТ.

Офис по странам Тихоокеанского бассейна МОТ находится в столице Фиджи – городе Сува.

Структура ответственна за поощрение достойного труда в 22 странах региона, развитие партнерства с правительствами, профсоюзами и предпринимательскими структурами, выполнение Целей устойчивого развития ООН, относящихся к сферам занятости и социальной защиты, а также за вопросы в регионе, касающиеся мандата ООН.

Напомним, что Керимли занимает должность замминистра труда и социальной защиты населения с февраля 2014 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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