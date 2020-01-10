АФФА запретила группе лиц любую футбольную деятельность

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с "договорными матчами" Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) регулярно наблюдает за разными играми.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АФФА, в связи со спорными моментами, выявленными в ходе расследований особой комиссии и экспертов АФФА, а также на основании информации УЕФА, по заключению комиссии и экспертов, запрещается любая футбольная деятельность и посещение стадионов в период футбольных мероприятий следующим лицам:

Намиг Юсифов - экс-игрок ФК "Карабах",

Джейхун Гулиев - экс-игрок команды "Сабаил-2",

Камран Акперов - администратор команды "Сабаил-2", экс-администратор национальной сборной U-19.

В связи с продолжением расследований правоохранительных органов, Дисциплинарный комитет может вынести и другие решения по этому поводу.

Лица, в отношении которых вынесены санкционные решения, имеют право их опротестовать в Апелляционном арбитражном трибунале.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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