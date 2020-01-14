В Службе "ASAN" проведен онлайн-тренинг в связи с конкурсом «Восхождение»

14 января 2020 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Общественного объединения «Восхождение» (Yüksəliş) провели онлайн-тренинг в Центре №1 Службы "ASAN", сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу конкурса «Восхождение».

Тренинг нацелен на пропаганду конкурса и информирование сотрудников и волонтеров Службы "ASAN" о процедурах регистрации, обеспечение их активного участия в конкурсе.

В тренинге участвовали сотрудники и волонтеры Службы "ASAN" Баку и Сумгайыта, а также из десяти регионов страны.

Напомним, что регистрация на конкурс «Восхождение» стартовала 27 декабря прошлого года и продлится до 18:00 2 февраля 2020 года на https://yukselish.az/

Отметим, что конкурс "Восхождение" был учрежден распоряжением главы государства 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и для обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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