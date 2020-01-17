В Азербайджане введут новые санитарные нормы по некоторым продуктам питания

17 января 2020 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана разработало санитарные нормы и правила по растительным маслам.

Об этом на отчетной конференции по итогам 2019 года сказал председатель АПБ Гошгар Тахмазли, передает в пятницу Trend.

По его словам, за отчетный период в сфере контроля пищевой безопасности осуществлено 1013 проверок, из них 594 - плановые, а 419 - внеплановые.

"В результате обезврежено 2,2 тонны, уничтожено - 208,5 тонны и 9734 литра различных продуктов. В рамках мер по контролю импорта уничтожено также 239 тонн продовольствия. Наложено 545 административных штрафов, по 14 фактам - условно. Сумма административных штрафов составила 324 700 манатов", - сказал Гошгар Тахмазли.

Он добавил, что в результате проверок, мониторингов, расследований в связи с отравлениями, сертификацией, анализом импортно-экспортных операций, лабораторных обследований в рамках исполнения "Государственной программы обеспечения пищевой безопасности в Азербайджане на 2019 - 2025 годы" были установлены определенные проблемы в стране, связанные с пищевой безопасностью. В этой сфере выделены такие факторы риска как пальмовое масло, трансжиры, афлатоксин в фундуке, сальмонелла в птицеводческой продукции, бруцелла в сыром молоке и молочной продукции.

"Для снижения до минимума доли трансжиров в составе пищевых продуктов проведено научное оценивание их рисков. Разработаны проекты санитарных норм по растительным маслам. По этим нормам и правилам, которые будут применяться уже в ближайшем будущем, предусматривается ограничение допустимой доли трансжиров в пищевой продукции до двух процентов. В настоящее время этот показатель равен восьми", - отметил Гошгар Тахмазли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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