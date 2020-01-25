Госагентство по ОМС внесло ясность относительно информации о применении ОМС

25 января 2020 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Публикации, связанные с применением обязательного медицинского страхования в течение 3 месяцев по каждому региону в социальных сетях, не соответствуют действительности, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

"Распространенная информация вызывает путаницу, тревогу и приток граждан в медицинские учреждения", - отмечается в сообщении.

В агентстве сообщают, что обязательное медицинское страхование будет осуществляться в четыре этапа по всей стране в течение 2020 года. С первого января 2020 года в 23 регионах уже начато применение обязательного медицинского страхования.

В дополнение к этим регионам, с первого апреля жители 21 района и города, с первого июля - жители 15 районов и городов и с первого октября жители - семи районов и городов будут пользоваться услугами обязательного медицинского страхования.

С целью подготовки медицинских учреждений и населения к данному процессу, информирования о важности, преимуществах обязательного медицинского страхования, а также внедрения нового механизма финансирования в медицинских учреждениях, реализация системы на каждом этапе разделена на 3 месяца:

"Лицам, у которых возникли проблемы со здоровьем (кроме скорой и неотложной медицинской помощи), рекомендуется обращаться в первую очередь к семейным врачам с удостоверениями личности. Семейный врач дает направление гражданина к профильному врачу, который после необходимого обследования обеспечит лечение его болезни. При этом необходимо обращаться в мед учреждение на основании направления семейного врача", - говорится в сообщении.

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