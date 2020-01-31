В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)

31 января 2020 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - C участием общественного объединения IDEA, Всемирного Фонда дикой природы, азербайджанского орнитологического общества и широкой общественности по случаю "Международного дня водноболотных угодий" в Национальном парке "Гызылагадж" было проведено мероприятие научно-информационного характера.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэкологии и природных ресурсов, по окончании семинара, посвященного таким темам как значение особо охраняемых природных территорий Азербайджана, охрана редких видов птиц и развитие "птичьего" туризма, участникам мероприятия была предоставлена возможность мероприятия была создана возможность понаблюдать за птицами по маршруту птичьей миграции "Турак" и "Бала Дениз", а также ознакомиться с "Туристическим информационным центром", созданным в парке.

Целью мероприятия, проведенного под девизом "Защитим наших птиц", стало изучение состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, их популяции, содействие развитию "орнитологического туризма" и повышение внимания к вопросу сохранения природного наследия.

Отметим, что "Конвенция о водноболотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц" была подписана второго февраля 1971 года в иранском городе Рамсар. С 25 мая 2001 года Аггельский, Большой и Малый Гызылагаджские заливы были включены в "Рамсарский список" Конвенции в качестве водноболотных угодий, имеющих важное значение. В Азербайджане имеются свыше 200 000 гектаров водноболотных угодий, на территориях которых в сезон зимовья и миграции собираются около 100 тысяч различных видов птиц.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
  • В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджан создал мониторинговую группу в связи с массовой гибелью птиц в Иране
Общество 28 января 12:09
Завтра в Баку воздух прогреется до 9 градусов тепла
Общество 25 января 13:27
В Азербайджане выпал снег высотой до 30 см
Общество 25 января 12:21
В Азербайджане сократились снежные запасы
Общество 24 января 18:14
Минэкологии Азербайджана обеспокоено сливом сточных вод в реки и море
Общество 24 января 15:39
В Азербайджане с участием волонтеров будет проведен интеллектуальный конкурс
Общество 24 января 14:22
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Общество 20:07
Отец китайского студента, помещенного в карантин в Баку, скончался на родине
Общество 19:30
Азербайджан подписал с Украиной ряд межправительственных документов (ФОТО)
Энергетика 19:24
В прошлом году Турция незначительно сократила экспорт зерновых и бобовых в Грузию
Бизнес 19:08
Количество бенефициаров грузинской Программы аграрного страхования увеличилось
Бизнес 19:08
В прошлом году Турция увеличила экспорт стали и цемента в Туркменистан
Бизнес 18:59
Азербайджанская компания о строительстве жилого массива на территории "Белого города"
Строительство 18:55
Вырос экспорт турецкой стали и цемента в Узбекистан
Бизнес 18:53
В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
Экономика 18:45