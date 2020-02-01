Нарушения законов должны быть прекращены - Нагиф Гамзаев обратился в ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Недавние изменения в мировой геополитике привели к притоку мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Организация Объединенных Наций сообщает, что в течении 2014-2018 годов каждый день пропадал без вести или был убит один ребенок-мигрант, и я считаю что это ужасающе.

Как передает Trend, об этом заявил Нагиф Гамзаев на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, посвященной детям-беженцам и детям мигрантов в Европе.

Член азербайджанской делегации в ПАСЕ сказал, что этот вопрос вызывает у нас особое беспокойство, поскольку около 1 миллиона наших соотечественников в Азербайджане вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Азербайджанских земель Арменией, причем 40% из них - дети. Я благодарен госпоже Серап Янг за понимание истинного глобального характера проблемы миграции детей и за раскрывание основных проблем, с которыми сталкиваются дети-мигранты и беженцы в Европе.

Затем Нагиф Гамзаев , говоря о риске подвергания детей-мигрантов самым жестоким формам насилия и вреда, обратил свое внимание на тот факт, что дети легко подвергаются насилию и становятся жертвами насилия, торговцев людьми и других преступников. Такие нарушения должны быть прекращены!

Все государства-члены Совета Европы являются участниками Конвенции ООН о правах ребенка и поэтому должны защищать интересы детей. Регистрация детей-мигрантов у которых отсутствуют документы, должна быть главным вопросом на международных дебатах », - сказал Нагиф Гамзаев.

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