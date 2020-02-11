Разработана карта экологических рисков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Директор Института географии имени Гасана Алиева, академик Рамиз Мамедов и заведующий отделом ландшафтоведения и ландшафтного планирования института Мирнух Исмаилов разработали карту экологических природно-техногенных рисков Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт, это крупномасштабная цифровая карта экологических рисков Азербайджана, впервые составленная на основании данных многопараметрических зондов и датчиков.

На карте отмечены источники таких природных явлений с экологическим риском как сели, оползни, наводнения, а также демографическая и техногенная загруженности, загрязнения поверхностных и грунтовых вод, колебания уровня Каспийского моря, засоление почвы, климатические риски (засуха, сильные заморозки, жара, жаркий сухой ветер и др.), градостроительство и землетрясения. Согласно данным, 37,2 процента республики - территории с очень низким, 19,8 процента - с низким, 23,9 процента - со средним, 12,4 процента с высоким и 6,8 процента - с очень высоким показателем риска.

Карта может сыграть роль важного источника в реализации инфраструктурных проектов, строительстве, планировании селитебных территорий и страховании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)