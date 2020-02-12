В некоторых районах Баку не будет воды
БАКУ/Trend/ - В связи с работами по устранению последствий аварии на магистральном водопроводе в водоснабжении части Хатаинского и Сураханского районов 12 февраля 2020 года будут наблюдаться определенные перебои, передает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
ОАО заранее приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.
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