В Азербайджане завершается прием заявлений в магистратуру
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается прием заявлений в магистратуру вузов и Академии наук, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Прием заявлений бакалавров для участия в приемном экзамене проводится по интернету.
По информации на 10:45, свои заявления подтвердили 13 955 бакалавров (азербайджанский сектор – 12 824, русский сектор – 1 131).
В экзамене смогут принять участие только бакалавры, которые подтвердили электронные заявления.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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