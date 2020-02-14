У граждан ряда стран, эвакуированных из Китая в Турцию, коронавирус не обнаружен

БАКУ /Trend/ - У лиц, эвакуированных из китайского города Ухань в Турцию, коронавирус не обнаружен.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, результаты анализа образцов, взятых у 42 эвакуированных лиц, отрицательные.

Напомним, что самолет "Турецких авиалиний" с гражданами Турции, Азербайджана, Грузии и Албании на борту, следовавший из китайского города Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, приземлился второго февраля в аэропорту Анкары. Все эвакуированные лица, в том числе экипаж воздушного судна, были помещены на карантин.

Отметим, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.

(Текст: Турал Гараджаев)