Azercell поделился опытом с талантливыми студентами групп «SABAH» (ФОТО)

ООО «Azercell Telekom» провел мастер-классы в рамках проекта «Зимняя Школа» групп «SABAH» Министерства Образования

Лидер рынка мобильной связи ООО «Azercell Telekom» принял участие в проекте «Зимняя Школа», организованном Карьерной Академией « SABAH» Министерства образования Азербайджанской Республики. Так, в рамках проекта, который прошел с 11 по 13 февраля 2020 года в городе Шамаха, тренеры Академии Azercell Вахида Оруджева и Кенуль Мамедова провели мастер-классы для студентов, затронув такие актуальные темы как – «Навыки проведения презентаций» и «Создай свой бренд». Следует отметить, что участие в "Зимней Школе" для Azercell стало уже традиционным. Ежегодно, начиная с 2017 года, сотрудники компании делятся здесь своим опытом и знаниями со студентами, обеспечивая тем самым, их профессиональное и личностное развитие. Главная задача в проведении данных тренингов – это развитие у студентов фундаментальных навыков, необходимых для построения успешной карьеры.

Следует напомнить, что группы «SABAH» Министерства Образования - это инновационный и ведущий проект , организованный в целях создания новой и уникальной среды в системе высшего образования, повышения качества образования, обучения грамотных, способных и подготовленных студентов, обеспечения подготовки новых кадров в соответствии с растущими требованиями рынка труда. На основе меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2017 году между ООО «Azercell Telekom» и группами «SABAH» Министерства образования, за последние 3 года 30 студентов групп «SABAH» были награждены ежемесячной стипендией, более 20 студентов прошли стажировку в компании, из которых один уже является сотрудником Azercell. Отметим, что в текущем году, среди 28 студентов удостоенных почётного звания «Стипендиата Azercell», 9 отобраны из групп «SABAH».

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan

İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".