Агентство: В Азербайджане 28 % лиц, которым оказываются услуги ОМС – дети

БАКУ/Trend/ - В настоящее время 28 % лиц, которым оказываются услуги обязательного медицинского страхования (ОМС) – дети.

Об этом во время выступления на Втором конгрессе для детей, нуждающихся в особой заботе, сказал завотделом по работе с региональными центрами Госагентства по ОМС Шукюр Эйвазов, сообщает в субботу Trend.

Эйвазов напомнил, что с 1 января в Азербайджане началось поэтапное применение обязательного медицинского страхования (ОМС): «Более 2 миллионам граждан Азербайджана 23 районов и городов уже оказываются услуги ОМС, из них 28 % - дети. Услуги, оказываемые детям до 18 лет - бесплатны».

Эйвазов отметил, что в подчинение TƏBİB, созданного при Агентстве, передано управление свыше 3000 медучреждений, среди которых лечебно-реабилитационные центры, детские поликлиники, больницы, психоневрологические детдома и другие учреждения.

По словам завотделом Агентства, дети, нуждающиеся в особой заботе, окружены всесторонней заботой государства: «Неслучайно, что со дня создания Госагентства по обязательному медстрахованию одним из первых направлений его деятельности было обеспечение здоровья детей».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)