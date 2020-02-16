В Баку стартовали финалы Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Сегодня пройдут финалы среди мужчин и женщин в индивидуальной и синхронной программе по прыжкам на батуте, а также финалы по прыжкам на акробатической дорожке.

Азербайджан сегодня в финале по прыжкам на акробатической дорожке представит гимнаст Фарид Мустафаев.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)