Программа повышения квалификации " Актуальные вопросы внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане "

В апреле 2020 года в Бакинском Филиале Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) пройдет обучение на бюджетной основе по программе повышения квалификации «Актуальные Вопросы Внедрения Обязательного Медицинского Страхования В Республике Азербайджан» (144ч.). В преподавании программы примут участие ведущие специалисты Высшей Школы Управления Здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и Всемирной Организации Здравоохранения.

Программа курса предусматривает проведение семинаров, лекций и круглых столов по актуальным вопросам деятельности медицинских организаций.

По окончании программы будет выдан сертификат о повышении квалификации.

Отбор будет проводиться на конкурсной основе.

Занятия будут проводиться на русском языке.

Прием документов осуществляется по адресу г.Баку, проспект Г.Джавида 139, c 09:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Срок подачи документов: 17.02.2020 - 17.03.2020.

Перечень необходимых документов:

1. заявление;

2. копия удостоверения личности;

3. копия диплома о высшем образовании;

4. копия диплома о присуждении ученой степени (если имеется);

5. заверенная отделом кадров копия трудовой книжки;

6. заверенный отделом кадров личный листок по учету кадров;

7. характеристика;

8. автобиография;

9. сертификаты и дипломы об окончании профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и т.д.

Контактные номера: +994 12 599-08-10,

+994 51 225-77-31.

E-mail: info@mma.edu.az