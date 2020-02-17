Программа повышения квалификации " Актуальные вопросы внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане "
В апреле 2020 года в Бакинском Филиале Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) пройдет обучение на бюджетной основе по программе повышения квалификации «Актуальные Вопросы Внедрения Обязательного Медицинского Страхования В Республике Азербайджан» (144ч.). В преподавании программы примут участие ведущие специалисты Высшей Школы Управления Здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и Всемирной Организации Здравоохранения.
Программа курса предусматривает проведение семинаров, лекций и круглых столов по актуальным вопросам деятельности медицинских организаций.
По окончании программы будет выдан сертификат о повышении квалификации.
Отбор будет проводиться на конкурсной основе.
Занятия будут проводиться на русском языке.
Прием документов осуществляется по адресу г.Баку, проспект Г.Джавида 139, c 09:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней).
Срок подачи документов: 17.02.2020 - 17.03.2020.
Перечень необходимых документов:
1. заявление;
2. копия удостоверения личности;
3. копия диплома о высшем образовании;
4. копия диплома о присуждении ученой степени (если имеется);
5. заверенная отделом кадров копия трудовой книжки;
6. заверенный отделом кадров личный листок по учету кадров;
7. характеристика;
8. автобиография;
9. сертификаты и дипломы об окончании профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и т.д.
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