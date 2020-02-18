Обнародованы даты выпускных экзаменов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Установлен график проведения выпускных экзаменов по городам и районам Азербайджана, а также даты других мероприятий, которые будут осуществлены Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

№№ Регионы, где будут проведены экзамены Даты проведения выпускных экзаменов По уровню общего среднего образования (1-й тур) По уровню общего среднего образования (2-й тур) По уровню полного среднего образования (11 лет) 1 Баку (Наримановский, Сабаильский, Ясамальский, Насиминский, Низаминский, Бинагадинский, Сабунчинский, Хатаинский, Сураханский, Хазарский, Гарадагский, Пираллахинский р-ны), Нахчыванская АР, Ширван, военные лицеи* 1 марта 14 июня 5 апреля 2 Сумгайыт, Абшерон, Гянджа, Гекгельский, Самухский, Анстафинский, Газахский, Товузский, Шекинский, Огузский, Габалинский, Лянкяранский, Лерикский, Билясуварский, Агсуинский, Зардабский, Шамахинский, Кюрдаминский, Агдамский, Евлахский, Бардинский, Тертерский, Имишлинский, Саатлинский, Сабирабадский, Хачмазский, Шабранский 9 марта 7 июня 12 апреля 3 Шамкирский, Гедабейский, Нафталанский, Геранбойский, Дашкесанский р-ны, Минягчевир, Балакенский, Загатальский, Гахский, Ярдымлинский, Джалилабадский, Масаллинский, Астаринский, Гекчайский, Агдашский, Уджарский, Исмаиллинский, Гобустанский, Агджабединский, Ходжавендский, Физулинский, Бейлаганский, Сальянский, Нефтчалинский, Гаджигабульский, Гусарский, Губинский, Сиязаньский, Хызынский, спецшколы-Баку* 15 марта 21 июня 19 апреля

Те, кто обучается в школах районов вынужденных переселенцев, будут сдавать экзамены в соответствующих городах и районах нахождения учебных заведений.

Учащиеся Военного лицея им Дж.Нахчыванского (Баку) и Военного лицея имени Гейдара Алиева (Нахчыван) будут сдавать экзамены в дни экзаменов, определенные для городов и районов их нахождения.

*Учащиеся спецшкол Баку – школы-интернаты, школы с преподаванием на английском языке, школа на о. Чилов, учащиеся школ в исправительных учреждениях будут сдавать экзамены в третий экзаменационный день по соответствующим классам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )