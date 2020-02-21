В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 21 февраля 2020 10:42 (UTC+04:00)
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа в рамках исполнения поручений и рекомендаций Президента Азербайджана Ильхама Алиева по совершенствованию процесса оперативного приема и рассмотрения на местах обращений граждан, сообщает Trend.

В исполнение поручений главы государства сегодня в административном здании Исполнительной власти Гедабейского района приступил к деятельности Центр Оперативного Обслуживания, который обеспечит удобный, прозрачный прием документов граждан без лишней траты времени.

Целью нового Центра является оптимизация услуг и видов деятельности, оказание которых входит в компетенцию ИВ района, оперативное рассмотрение обращений граждан, обеспечение одновременного взаимодействия граждан со всеми структурными подразделениями ИВ, повышение качества обслуживания, и в конечном итоге повышение уровня удовлетворенности граждан госуслугами.

Для обеспечения деятельности Центра Оперативного Обслуживания был построен новый корпус ИВ общей площадью 625 квадратных метров. При разработке плана строительства нового корпуса особое внимание было уделено его соответствию назначенной цели. В здании имеются девять специальных столов, серверное помещение, зона получения информации, большой монитор, мини-АТС и база Data Resurs, круглый стол для волонтеров, терминал для электронной очереди, аппарат Milli Ön для осуществления платежей, компьютеры. На мониторе указаны названия зон обслуживания, отделов, ответственных за эти зоны, образцы необходимых документов, время оформления документов, законодательная база.

Гражданин, пришедший сюда, может выбрать соответствующий раздел в терминале, который автоматически определяет очередь. Гражданин представляет документы сотруднику, отвечающему за соответствующую службу, после чего устанавливается минимальный срок, предусмотренный законодательствам для рассмотрения и удовлетворения обращения, затем гражданин информируется о дате выдачи готового документа. Процедура фиксируется с помощью видеокамеры, а на сервере ведется автоматизированный учет статистики обслуживания в течение дня.

Центр Оперативного Обслуживания предоставляет в общей сложности 41 услугу, в том числе 16 услуг в областях архитектуры и строительства, семь - по социально-экономическим вопросам, 10 - по правовым вопросам и восемь - по представительствам и муниципалитетам по административным территориальным округам.

Если выдача разрешения на эксплуатацию строительного объекта, постановка на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилье, разработка плана-схемы фактического состояния частных домов, построенных до 2013 года без документов, а также рассмотрение других вопросов предусматриваются законодательством в течение 30 дней, то в Центре эти услуги можно получить в течение пяти рабочих дней. При этом гражданин может оплачивать соответствующие услуги через установленный в Центре терминал (Kapital Bank), не обращаясь непосредственно в банк.

Для оперативного рассмотрения обращений граждан создана “горячая линия” (164), а также для повышения эффективности обслуживания действуют волонтеры. На основании обращения, поступившего на "горячую линию", специальный автомобиль, выделенный ИВ, будет предоставлять на местах соответствующую помощь в оформлении документов гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Центр Оперативного Обслуживания, впервые созданный в Гедабейском районе для более эффективного выполнения поручений главы государства, нацелен на повышение уровня удовлетворенности граждан госуслугами, дальнейшее повышение доверия граждан к исполнительным органам, оказание услуг на основе принципов качества и прозрачности.

Цели Центра Оперативного Обслуживания:

- прием документов в условиях прозрачности

- предотвращение потерь времени

- предотвращение волокиты и случаев коррупции

- обеспечение единовременного взаимодействия граждан со всеми структурными подразделениями ИВ

- обеспечение атмосферы открытости, чуткое отношение к проблемам граждан, создание для них условий для обращения в местные органы власти в любое время дня

- превращение ИВ в адрес доверия для граждан

- повышение уровня удовлетворенности граждан госуслугами.

(Текст: Турал Гараджаев)

В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Гедабейском районе упрощены процедуры оказания госуслуг населению (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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