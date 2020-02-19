Омбудсмен Азербайджана встретилась с подозреваемым в убийстве Нармин Гулиевой

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности Национального превентивного механизма уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева без предварительного предупреждения посетила Бакинский следственный изолятор (СИЗО) пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на аппарат Омбудсмена, целью посещения, организованного на основании факультативного протокола "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" ООН и конституционного закона Азербайджана "Об омбудсмене", стало исследование условий содержания и обращения с задержанными в учреждении, расследование обеспечения их прав.

До посещения омбудсмен встретилась с членами семей, близкими лиц, содержащихся в СИЗО.

В ходе посещения, с целью проверки условий содержания и обращения в СИЗО, обеспечения питанием, медицинской помощи, права на телефонные разговоры, свидания и другие вопросы, в условиях конфиденциальности омбудсменом был принят и выслушан ряд лиц, в том числе Сулейманов Илькин Ибрагим оглу.

В рамках посещения, в котором приняли участие члены Национальной превентивной группы, в том силе врач группы, содержащимся в СИЗО лицам были разъяснены их права, требования соответствующих законодательных актов, приняты обращения, адресованные омбудсмену, некоторым была дана юридическая консультация по вопросам, поднятым в связи со следствием в их отношении, вопросы по некоторым обращениям были разрешены на месте.

Отметим, что как говорилось в распространенном ранее совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджанав, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-следственной группой, сформированной из сотрудников министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры, по факту умышленного убийства 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой был задержан по подозрению в совершении этого тяжкого преступления и привлечен к следствию житель этого села, безработный Сулейманов Илькин Ибрагим оглу, 1973 г.р.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)