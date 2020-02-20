В Азербайджане оглашены меры наказания врачей за факт смерти

БАКУ /Trend/ - Факт смерти в медучреждении сразу после установления расследуется самой структурой. Если смерть произошла по халатности врача, то руководство клиники может вынести ему выговор, но, в зависимости от факта смерти, он может быть отстранен от должности.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Агентства Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

«Документы и факты, в случае наличия, которыми будут обосновываться соответствующие утверждения, собираются и представляются в правоохранительные органы для расследования. По итогам расследования принимается решение, а правоохранительные органы выбирают соответствующую меру наказания на основании окончательного результата. Может быть и так, что в зависимости от результата, медперсонал и врач будут привлечены к ответственности или будут обязаны выплатить определенную сумму штрафа».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)