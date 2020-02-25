В школах Азербайджана началось выполнение мер по защите от угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - В средних школах Азербайджана началось выполнение поручений минобразования, связанных с защитой от угрозы коронавируса, сказал во вторник Trend завсектором по связям с общественностью минобразования Джасарет Валехов.

По его словам, эти поручения, данные районным и городским отделам (управлениям) образования республики, связаны с ситуацией по коронавирусу в ближнем зарубежье. В соответствующем приказе министерства говорится, что это требует еще более внимательного отношения к санитарно-эпидемиологическому состоянию общеобразовательных учреждений, поэтому необходимо осуществление упреждающих медико-профилактических мер.

Валехов отметил, что в связи с этим в общеобразовательных школах поручено провести просветительские и разъяснительные работы среди школьного коллектива, учащихся и родителей о медико-профилактических мерах, а также осмотр на наличие признаков респираторных заболеваний среди учащихся, и в случае выявления таких признаков направлять учащихся на амбулаторное лечение. Также следует повысить контроль над оснащением школьных медицинских кабинетов необходимыми медицинскими принадлежностями, над снабжением общеобразовательных учреждений дезинфицирующими и гигиеническими средствами, создать условия для проведения санитарно-эпидемиологических работ надлежащими структурами, провести упреждающие меры по таким медико-профилактическим мерам, как ограничение массовых мероприятий, организуемых общеобразовательными учреждениями.

Завсектором по связям с общественностью минобразования добавил, что работы по дезинфекции в школах начались с прошлой недели, что не препятствует процессу преподавания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)