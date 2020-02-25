Десятилетняя гимнастка привезла в Азербайджан 3 золотые медали
БАКУ /Trend/ - В Бухаресте (Румыния) 22-23 февраля прошел международный турнир по художественной гимнастике İrina Deleanu Cup, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.
На турнире Азербайджан представляли гимнастки Гёвхар Ибрагимова, Марьям Алиева и Фатима Акперова.
Десятилетней Гёвхар, которая в этом году впервые выступала на международном соревновании, удалось завоевать три золотые медали. В выступлениях в многоборье, с обручем и булавами Гёвхар опередила своих соперниц, сумев занять первую ступень пьедестала почета.
Марьям Алиева заняла шестое место за каждое выступление в многоборье, с булавами и с мячом.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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