В чем причины повышения цен на медицинские маски?

БАКУ/Trend/ - Розничные цены на медицинские маски в Азербайджане значительно повысились. Это связано именно с тем, что большая часть медицинских масок, продающихся в аптеках страны покупаются в зарубежных странах уже по завышенным ценам, сообщили Trend в Государственной службе по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономического развития (МЭР).

Как отметили в службе, цены на медицинские маски повысились в пять раз: если ранее они продавались по 10 гяпик за штуку, то теперь – по 50.

"90 процентов медицинских масок импортируются в Азербайджан из зарубежных стран. По причине созданного ажиотажа, связанного с коронавирусом, эти страны подняли цену на медицинские маски как в своей стране, так и для стран-импортеров",- сказали в Госслужбе.

"К нам поступают различные обращения, касающиеся вопроса увеличения цен на маски, на которые мы стараемся ответить сразу",- отметили в Госслужбе.

Напомним ,что в аптеках можно купить отечественные и зарубежные маски, которые примерно сопоставимы по качеству. Однако нужно следить, чтобы на упаковке был указан ГОСТ или стандарт, в соответствии с которым они изготовлены.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)