Общественность Азербайджана чтит память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня 28-я годовщина кровавой трагедии, которая вошла в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, сообщает в среду Trend.

Общественность Азербайджана чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

По международному праву, подобные преступления соответствуют понятию «геноцид» и должны признаваться в качестве такового мировым сообществом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)