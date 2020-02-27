В Баку дезинфицируются автобусы

БАКУ/Trend/ - В автобусах компании Xaliq Faiqoğlu ежедневно дезинфицируются и салон, и внешняя часть, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

"Заключен договор со специализированной компанией, которая проводит эти работы. Они проводят дезинфекцию и химическую очистку в соответствии с современными санитарными стандартами. Компания стала уделять больше внимания дезинфекционным работам в связи с с распространяющимся в последнее время коронавирусом. В воскресенье с 10:30 планируется очередная дезинфекция автобусов", - сказали в компании.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)