В Баку дезинфицируются автобусы
БАКУ/Trend/ - В автобусах компании Xaliq Faiqoğlu ежедневно дезинфицируются и салон, и внешняя часть, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу компании.
"Заключен договор со специализированной компанией, которая проводит эти работы. Они проводят дезинфекцию и химическую очистку в соответствии с современными санитарными стандартами. Компания стала уделять больше внимания дезинфекционным работам в связи с с распространяющимся в последнее время коронавирусом. В воскресенье с 10:30 планируется очередная дезинфекция автобусов", - сказали в компании.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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