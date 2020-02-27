В Баку прошел международный форум волонтеров исламских стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошел международный форум волонтеров исламских стран, сообщает в четверг Trend.

В мероприятии принимали участие около 80 представителей 42 стран.

Форум, организованный министерством молодежи и спорта в рамках «Года волонтеров» нацелен на поощрение волонтерской деятельности среди молодежи и расширение связей международного сотрудничества молодежи.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что волонтерское движение имеет более чем 100-летнюю историю: «Сегодня принципы движения изменились, и волонтеры привлекаются к социальным вопросам, в сферы спорта, культуры окружающей среды и др.».

Министр подчеркнул, что Азербайджан - одна из стран, активно поддерживающих волонтерскую деятельность: «В Азербайджане закон «О волонтерстве» был принят в 2009 году. Сегодня в Азербайджане стремительно растет число волонтеров. Волонтеры активно участвуют в различных международных мероприятиях, которые проводятся в Азербайджане».

Затем мероприятие было продолжено выступлениями.

Напомним, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2019 года 2020 год объявлен в Азербайджане «Годом волонтеров».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)