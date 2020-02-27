TƏBİB: Недостатки в Астаринской больнице устраняются, главврач уволен

БАКУ /Trend/ - Устраняются недостатки, зафиксированные в видеоматериалах, распространенных в соцсетях об условиях в Центральной больнице Астаринского района, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщает в четверг Trend.

Как видно из видеоматериалов, съемка велась во ходе смены постельных комплектов в палатах.

Руководство TƏBİB 26 февраля на месте ознакомилось с текущей ситуацией в больнице, и за недостатки в работе главврач больницы Аловсат Алиев освобожден от занимаемой должности.

В связи с тем, что больница находится вблизи таможенного пропускного пункта, было принято решение о ее функционировании как карантинной зоны.

Работы по улучшению существующих условий больницы и обеспечению необходимыми средствами продолжаются.

До конца дня нужды граждан, находящихся в карантине, будут удовлетворены.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)