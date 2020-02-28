Завтра в Азербайджане будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, утром местами туман, сильный север-западный ветер к полудню перейдет в умеренный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-7, днем - 9-12 градусов, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление возрастет с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана днем в основном без осадков. Однако вечером местами ожидается дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, в некоторых местах с усилением.

Температура воздуха ночью - 3-8, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)