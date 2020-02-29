Бакинская Высшая Школа Нефти начала сотрудничать с PAŞA Bank (ФОТО)

БАКУ/Trend - Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) подписала меморандум о сотрудничестве с PASHA Bank - одним из крупнейших банков Азербайджана.

Меморандум предусматривает сотрудничество между PASHA Bank и Бакинской Высшей Школой Нефти в области реализации современных образовательных (научных) программ и прохождение студентами практики в PASHA Bank.

Документ был подписан ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и членом правления, главным операционным директором PASHA Bank Джалалом Оруджевым.

На церемонии подписания меморандума присутствовали руководители разных отделов Бакинской Высшей Школы Нефти и Pasha Bank, а также студенты факультетов инженерии по автоматизации процессов и информационной безопасности БВШН.

Выступая на церемонии, Э. Гасымов выразил удовлетворение сотрудничеством с Pasha Bank. Он подчеркнул важность обретения студентами, наряду с теоретическими знаниями, практических навыков. Ректор отметил необходимость наращивания кадрового потенциала и формирования эффективной бизнес-среды в высших учебных заведениях и местных компаниях для предотвращения “утечки мозгов” за границу.

Дж. Оруджев также выступил на мероприятии. Говоря об основных целях Pasha Bank - одного из крупнейших финансовых институтов в стране, он отметил, что банк всегда оказывал поддержку молодым людям в достижении успеха. Представитель банка подчеркнул важность сотрудничества с БВШН в этом направлении.

В конце были даны ответы на интересующие студентов вопросы о практике и трудоустройстве.

По окончании мероприятия представители Pasha Bank посетили кампус БВШН.

Следует отметить, что БВШН и Pasha Bank обладают успешным опытом в реализации совместных проектов. Несколько студентов Бакинской Высшей Школы Нефти прошли успешно практику в Pasha Bank и получили там работу.