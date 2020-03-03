В Азербайджане продлят время экзамена для лиц с инвалидностью
БАКУ/Trend/ - Для лиц с инвалидностью, желающих сдать экзамен для работы учителем, продолжительность тестового экзамена будет продлена, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
Для участия в тестовом туре конкурса лиц с инвалидностью будут созданы все необходимые условия.
Для кандидатов с инвалидностью зрения I группы будет выделяться индивидуальный контролер, и тестовый тур будет продолжительнее на 30 минут.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Птицеводческая фабрика Азербайджана об объеме производства и экспорта основной продукции в 2020 году
В ходе учений в ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности в реальных условиях (ФОТО/ВИДEO)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Горан-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу(ФОТО)
27-28 февраля 2020 года в Ertegun House Оксфордского университета Великобритании проходил Коллоквиум по археологии средневекового города Барда (Азербайджан) (ФОТО)