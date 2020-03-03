В Азербайджане продлят время экзамена для лиц с инвалидностью

БАКУ/Trend/ - Для лиц с инвалидностью, желающих сдать экзамен для работы учителем, продолжительность тестового экзамена будет продлена, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Для участия в тестовом туре конкурса лиц с инвалидностью будут созданы все необходимые условия.

Для кандидатов с инвалидностью зрения I группы будет выделяться индивидуальный контролер, и тестовый тур будет продолжительнее на 30 минут.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)