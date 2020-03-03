Минтранс Азербайджана принимает неотложные меры в связи с угрозой коронавируса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана принимает ряд неотложных мер для пресечения угрозы распространения коронавируса COVİD-19.

Как сообщает во вторник Trend, Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве совместно с перевозчиками, осуществляющими внутренние и международные перевозки, обеспечивают проведение дезинфекционных мер в транспортных средствах, а также на территории автовокзалов, в залах ожидания, служебных комнатах, культурно-бытовых и санитарно-гигиенических помещениях.

Дезинфекция транспортных средств, работающих в ночные часы, осуществляется с 06:00, остальных - в ночные часы.

В соответствии с поручением Госслужбы вышеуказанные меры также осуществляются в Бакинском международном автовокзальном комплексе. В связи с рейсами, которые могут быть отменены, дополнительную информацию круглосуточно можно получить по телефонам (012) 406-01-58/59.

Также в столице дезинфицируются автомобили ООО Bakı Taksi, водители обеспечиваются необходимым средствами для защиты от вируса.

Соответствующие меры принимает и ООО Azərpoçt. Среди сотрудников компании, находящихся в тесном контакте с населением, проведена просветительская работа в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В центральном административном здании ООО Aztelekom четыре раза в день проводится дезинфекция служебных помещений, дверных ручек, коридоров, лестниц и их перил, турникетов, установленных у входа в здание. Аналогичные меры принимаются во всех подведомственных учреждениях.

В связи с угрозой распространения коронавируса COVİD-19 министерство транспорта, связи и высоких технологий временно отменило ряд массовых мероприятий, запланированных в марте. Таким образом, изменено время проведения в регионах стартап-туров "İ2B - От идеи к бизнесу", Молодежного форума интернет-управления по кибербезопасности в рамках II Международной "Недели кибербезопасности".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)