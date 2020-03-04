Минюст Азербайджана создал электронную службу с базой имен для новорожденных

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в органы регистрации Минюста поступали обращения в связи с тем, чтобы называть новорожденных именами Сатиа, Мейсан, Вулкан, Лейсан, Тайфун, Мейне, Аурелиа и пр., сообщили в среду в министерстве в ответ на запрос Trend.

Органы регистрации не рекомендуют давать детям такие имена.

В Минюсте сказали, что обычно гражданам, которые обращаются в органы регистрации по поводу имен новорожденных, советуют отдавать предпочтение национальным именам. Родителям советуют выбирать такие имена, которые не вызывали бы насмешек, чтобы они не были труднопроизносимыми, что могло бв помешать ребенку в его дальнейшей жизни: «Также, чтобы помочь родителям в выборе имен для новорожденных, Минюст создал электронную службу. Посредством этой службы они могут получить информацию об азербайджанских именах, в том числе об их значении и популярности».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)